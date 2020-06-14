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БАТЭ - Шахтер 2:2. С привкусом скандала
Команда Юрия Вернидуба забила первой, но едва спасла ничью.
"Шахтер" провел прекрасный первый тайм, но после перерыва уже обе команды показали себя во всей красе.
Совершенно не было сюрпризов в стартовых составах команд, разве что на острие атаки БАТЭ главный тренер команды предпочел все же Неманью Милича, а не Максима Скавыша.
Игра началась при владении мячом БАТЭ и плотном блоке в середине поля от "Шахтера". До перерыва "горняки" даже выглядели получше и быстро сумели открыть счет. Игорь Иванович головой замкнул навес своего соотечественника Николы Антича с углового. Чичкан слишком поздно среагировал и спасти БАТЭ уже не сумел. Об оборонительной же работе "Шахтера" после этого лучше всего свидетельствует тот факт, что первый удар хозяева нанесли лишь на исходе 40-й минуты. Да и то Гутор намертво зафиксировал мяч после попытки Милича головой подрезать его в ворота. Ранее можно вспомнить заблокированный удар Стасевича из-за пределов штрафной, вот, собственно, и все, что создали борисовчане в первом тайме.
"Шахтер" же контратаковал остро, за счет высокого прессинга перехватывая передачи соперника еще на его половине поля. Также заметно было, что в все еще в отличной форме Виталий Лисакович, которому не создавало труда собрать вокруг себя иногда и по пять соперников, при этом не давая им отнять мяч. Красноречиво выглядит статистика по количеству ударов до перерыва - семь у гостей и всего лишь два у хозяев.
Второй тайм БАТЭ начал также с преимуществом, но в этот раз оно отобразилось на табло. Причем ответный гол пришел по сути из ничего - банальный навес слева от Настича и Павел Нехайчик каким-то чудом успел к мячу первым, пробив по неберущейся для Гутора траектории. "Сухая" серия вратаря "Шахтера" прервалась на отметке в 736 минут!
Следующий опасный эпизод возник также с участием Нехайчика, который убрал на замахе защитника и пробивал обводящим ударом в дальний угол. Мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах. Стоит сказать, что это не смутило Юрия Вернидуба и он все же сделал замены, направленные на освежение атаки, выпустив Подстрелова и Бодула. Стало понятно, что "Шахтер" с ничьей не согласен и будет играть на победу в концовке, что обещало зрелищные последние минуты...
Так и получилось, причем началось все с гола хозяев. Максим Скавыш, который появился лишь пятью минутами ранее, замкнул навес с углового от Игоря Стасевича. Для капитана БАТЭ эта результативная передача стала уже восьмой в сезоне! Правда очень быстро сработал и "джокер" Вернидуба, Дмитрия Подстрелов отличился забитым мячом. Правда эпизод имел оттенок скандальности, ведь за мгновение до гола Юлиус Сзоке очень грубо въехал в ногу голкиперу БАТЭ Антону Чичкану.
После этого игра успокоилась. "Шахтер" начал убивать время, уже не стремясь победить, зато и хозяев к своим воротам подопечные Вернидуба не пропустили. Таким образом, команды остались на расстоянии двух очков во главе таблицы, подарив яркий очный поединок в концовке первого круга.
БАТЭ - Шахтер 2:2 (0:1)
Голы: Нехайчик (61), Скавыш (78) - Иванович (8), Подстрелов (81)
БАТЭ: Чичкан - Филипович А., Филипович Я., Волков, Настич - Яблонский - Стасевич, Драгун, Бага, Нехайчик - Милич (Скавыш 73).
Шахтер: Гутор - Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Сзоке, Селява - Иванович (Луллаку 84), Кендыш, Баланович (Подстрелов 68) - Лисакович (Бодул 71).
Предупреждение: Нехайчик (28), Бага (54), Стасевич (54), Чичкан (82), Альшевский (83 гл. тр.) - Селява (67), Луллаку (84), Сачивко (90+1)