БАТЭ - Шахтер 2:2. С привкусом скандала

"Шахтер" провел прекрасный первый тайм, но после перерыва уже обе команды показали себя во всей красе.

Совершенно не было сюрпризов в стартовых составах команд, разве что на острие атаки БАТЭ главный тренер команды предпочел все же Неманью Милича, а не Максима Скавыша.

Игра началась при владении мячом БАТЭ и плотном блоке в середине поля от "Шахтера". До перерыва "горняки" даже выглядели получше и быстро сумели открыть счет. Игорь Иванович головой замкнул навес своего соотечественника Николы Антича с углового. Чичкан слишком поздно среагировал и спасти БАТЭ уже не сумел. Об оборонительной же работе "Шахтера" после этого лучше всего свидетельствует тот факт, что первый удар хозяева нанесли лишь на исходе 40-й минуты. Да и то Гутор намертво зафиксировал мяч после попытки Милича головой подрезать его в ворота. Ранее можно вспомнить заблокированный удар Стасевича из-за пределов штрафной, вот, собственно, и все, что создали борисовчане в первом тайме.

"Шахтер" же контратаковал остро, за счет высокого прессинга перехватывая передачи соперника еще на его половине поля. Также заметно было, что в все еще в отличной форме Виталий Лисакович, которому не создавало труда собрать вокруг себя иногда и по пять соперников, при этом не давая им отнять мяч. Красноречиво выглядит статистика по количеству ударов до перерыва - семь у гостей и всего лишь два у хозяев.

Второй тайм БАТЭ начал также с преимуществом, но в этот раз оно отобразилось на табло. Причем ответный гол пришел по сути из ничего - банальный навес слева от Настича и Павел Нехайчик каким-то чудом успел к мячу первым, пробив по неберущейся для Гутора траектории. "Сухая" серия вратаря "Шахтера" прервалась на отметке в 736 минут!

Следующий опасный эпизод возник также с участием Нехайчика, который убрал на замахе защитника и пробивал обводящим ударом в дальний угол. Мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах. Стоит сказать, что это не смутило Юрия Вернидуба и он все же сделал замены, направленные на освежение атаки, выпустив Подстрелова и Бодула. Стало понятно, что "Шахтер" с ничьей не согласен и будет играть на победу в концовке, что обещало зрелищные последние минуты...

Так и получилось, причем началось все с гола хозяев. Максим Скавыш, который появился лишь пятью минутами ранее, замкнул навес с углового от Игоря Стасевича. Для капитана БАТЭ эта результативная передача стала уже восьмой в сезоне! Правда очень быстро сработал и "джокер" Вернидуба, Дмитрия Подстрелов отличился забитым мячом. Правда эпизод имел оттенок скандальности, ведь за мгновение до гола Юлиус Сзоке очень грубо въехал в ногу голкиперу БАТЭ Антону Чичкану.

После этого игра успокоилась. "Шахтер" начал убивать время, уже не стремясь победить, зато и хозяев к своим воротам подопечные Вернидуба не пропустили. Таким образом, команды остались на расстоянии двух очков во главе таблицы, подарив яркий очный поединок в концовке первого круга.

БАТЭ - Шахтер 2:2 (0:1)

Голы: Нехайчик (61), Скавыш (78) - Иванович (8), Подстрелов (81)

БАТЭ: Чичкан - Филипович А., Филипович Я., Волков, Настич - Яблонский - Стасевич, Драгун, Бага, Нехайчик - Милич (Скавыш 73).

Шахтер: Гутор - Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Сзоке, Селява - Иванович (Луллаку 84), Кендыш, Баланович (Подстрелов 68) - Лисакович (Бодул 71).

Предупреждение: Нехайчик (28), Бага (54), Стасевич (54), Чичкан (82), Альшевский (83 гл. тр.) - Селява (67), Луллаку (84), Сачивко (90+1)