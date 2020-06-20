Динамо Брест - Городея 3:1. Очередная волевая победа Бреста

Гол Милевского начал камбек "Динамо", который снова привел к волевой победе чемпиона Беларуси. В этот раз повержена "Городея".

В стартовом составе "Динамо" все же вышел Евгений Хачериди, зато не оказалось правого защитника Юзепчука, которому тренерский штаб дал возможность отдохнуть. В воротах играл все же Игнатович, а не Павлюченко, в остальном состав чемпиона не был неожиданным. У "Городеи" вовсе мы смогли безошибочно указать всю стартовую одиннадцатку в своем анонсе на матч.

Стоит отметить боевой настрой гостей на этот поединок, до перерыва они даже выглядели получше "Динамо" и закономерно открыли счет. Сергей Архипов откликнулся на навес справа и прошил руки вратаря ударом головой. Правда длилось счастье "Городеи" недолго, ответная атака хозяев завершилась навесом Печенина на дальнюю штангу слева, там Лаптев выиграл второй этаж, но пробил о газон неудачно. Благо, на дальней штанге караулил Артем Милевский, который и переправил круглого в сетку с близкого расстояния.

За оставшееся время первого тайма "Городея" создала еще несколько моментов и снова могла выходить вперед. Правда "Динамо" повезло, сами же брестчане, создалось впечатление, максимальные скорости включать не спешили.

Действительно, с наступлением второго тайма "Динамо" оживилось и начало регулярно создавать моменты. Вскоре Гордейчук мог забивать, но спас Довгялло, а добивание Милевского заблокировал защитник. И все же Брест забил второй гол, причем снова его создал левый защитник Печенин. В этот раз Кирилл напрямую отдал голевой пас, а забил тот, кто ассистировал в первом тайме на Милевского, Денис Лаптев.

Спустя пять минут после второго гола "Динамо" окончательно решило вопрос с победителем матча, оформив и третье взятие ворот. В этот раз Гордейчук получил мяч на левом углу штрафной, убрал на замахе защитника и низом отправил мяч в левый нижний угол.

Уже в компенсированое время у "Городеи" было двойное попадание в перекладину и еще один момент с опасным ударом мимо дальнего угла. Но все же "Динамо" довело дело до победы.

Динамо Брест - Городея 3:1 (1:1)

Голы: Милевский (29), Лаптев (66), Гордейчук (71) - Архипов (28)

Динамо: Игнатович - Веретило, Павловец, Хачериди, Печенин - Кисляк, Нойок - Быков, Милевский (Юзепчук 76), Гордейчук (Садовский 90+1) - Лаптев (Витус 86).

Городея: Довгялло - Игнатенко, Павлючек, Шестиловский, Йоксимович - Сазонович (Воловик 76), Яскович (Сорокин 69) - Байдук (Шибун 71), Пушняков, Сайчич - Архипов.

Предупреждение: Павловец (75), Хачериди (88) - Шибун (75), Павлючек (79)