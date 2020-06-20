Динамо Минск - Энергетик-БГУ 0:0. Скучная нулевка команды Кучука

Защитные линии соперников по матчу 14-го тура оказались сильнее атакующих.

Игра в Минске не была зрелищной и с моментами в ней был настоящий голод. Касательно стартовых составов, сложно было предположить появление в основе хозяев молодого вратаря Даниила Шапко, впрочем и тревожили его соперники в первом тайме нечасто. У гостей не было особых неожиданностей в ростере, разве что персону Умарова в защите мы не угадали. ну и в воротах также оказался не ожидаемый нами Лесько, а Садовский.

Из моментов до перерыва можно вспомнить разве что два выхода Евгения Шикавки на ударную позицию. В первом случае он решил пробить внешней стороной стопы и промахнулся мимо дальнего угла. Во втором просто не попал по мячу как следует, в результате чего круглый улетел за лицевую. Правда у "Энергетика-БГУ" не было и подобного, чтобы распечатать Шапко.

После перерыва Даниил уже вынужден был откровенно спасать, например после удара Носко под перекладину. Усугубляла положение "Динамо" травма Горопевшека. Тем не менее, игра и дальше оставалась весьма спокойной. Оживил ее немного Иван Бахар, который пробивал с левой под перекладину, но голкипер "студентов" оказался на месте. В ответ Дмитрий Гирс не попал в ворота головой.

Вышедший на замену по ходу второго тайма Джуниор Атеменге мог становится героем. Но после выхода на свидание с вратарем легионер "Энергетика-БГУ" пробил выше ворот. Игра так и прикатилась к ничейному исходу, который позволил командам стать соседями в середине таблицы.

Динамо Минск - Энергетик-БГУ 0:0

Динамо: Шапко - Швецов, Горопевшек (Динга 62), Сухоцкий - Риос, Олехнович, Климович, Козлов, Бручич - Бахар (Билоног 84), Шикавка (Вергейчик 75).

Энергетик-БГУ: Садовский - Юдчиц (Гирс 54), Свирепа, Шкурдюк, Мирошников - Умаров (Совпель 72), Носко, Твэ, Мавату - Бакич (Атеменге 70), Яхшибаев.

Предупреждение: Бахар (55), Динга (90+3) - Юдчиц (52), Бакич (66), Шкурдюк (88), Садовский (88)