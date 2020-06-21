Шахтер Солигорск - Рух Брест 1:1. Наказание за пижонство

Пижонство лучшего бомбардира стоило "Шахтеру" очков в домашнем матче.

Уверенно, дже самоуверенно начали поединок подопечные Юрия Вернидуба. Моменты давались "горнякам" с такой легкостью, что они позволяли себе пробивать щечкой из убойной позиции (Антич) и даже исполнять рабонну (Лисакович) при выходе один на один!

Подобное пижонство должно было наказываться "Рухом". Мяч даже оказался однажды за спиной Александра Гутора, но Диалло в том эпизоде находился в офсайде. Вскоре Юлиус Сзоке вынужден был разряжать обстановку, выбивая мяч из пустых ворот, благо для хозяев - удачно.

До конца первого тайма игра немного успокоилась, хотя даже в таком стиле мог забивать Бурко. Но защитник "Шахтера" из убойной позиции по воротам не попал.

Уверенно, дже самоуверенно начали поединок подопечные Юрия Вернидуба. Моменты давались "горнякам" с такой легкостью, что они позволяли себе пробивать щечкой из убойной позиции (Антич) и даже исполнять рабонну (Лисакович) при выходе один на один!

Подобное пижонство должно было наказываться "Рухом". Мяч даже оказался однажды за спиной Александра Гутора, но Диалло в том эпизоде находился в офсайде. Вскоре Юлиус Сзоке вынужден был разряжать обстановку, выбивая мяч из пустых ворот, благо для хозяев - удачно.

До конца первого тайма игра немного успокоилась, хотя даже в таком стиле мог забивать Бурко. Но защитник "Шахтера" из убойной позиции по воротам не попал.

После перерыва игра также оставалась внешне под контролем "Шахтера". Тем не менее, моменты создавались у ворот Степанова уже не с такой легкостью, как раньше. Да и Лисаковичу столько пространства, как в первом тайме, не предоставляли. А вот форварда "Руха" Диалло защитники "горняков" выпустили из виду, за что поплатились. Тот получил мяч в одиночестве на линии вратарской площадки и расстрелял Александра Гутора.

Виталий Лисакович все же исправил свою ошибку, оперативно реализовав выход один на один после паса Кендыша. Тем не менее, ничья все равно мало устраивала вторую команду чемпионата, поэтому атаки хозяев продолжались. Буквально сразу же после забитого гола Лисакович уже мог выводить свою команду вперед, но после прострела Бодула и удара форварда "горняков" блестяще сыграл Степанов!

Ничья оставила "Шахтер" на втором месте, но отставание от БАТЭ увеличилось теперь до четырех очков.

Шахтер Солигорск - Рух Брест 1:1 (0:0)

Голы: Лисакович (76) - Диалло (72)

Шахтер: Гутор - Бурко, Хадаркевич, Ламбулич, Антич - Диасамидзе (Бодул 60), Сзоке - Иванович (Подстрелов 66), Кендыш, Баланович(Луллаку 85) - Лисакович.

Рух: Степанов - Гречихо, Колпачук, Концевой (Садовский 87), Орешкевич - Тихоновский, Чиж (Никифоренко 82), Васильев, Мигунов - Диалло, Богомольский (Морозов 73).

Предупреждение: Кендыш (54), Сзоке (84) - Орешкевич (35), Диалло (65), Гречихо (87), Колпачук (90+5)