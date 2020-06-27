Неман - Динамо Брест 1:0. Серия побед чемпиона прервана

"Динамо", забившее 15 голов в четырех предыдущих поединках, не смогло поразить ворота "Немана" и потерпело первое поражение с 20-го мая.

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В рамках плановой ротации главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук предоставил отдых лидеру команды Артему Милевского, которого оставил на скамейке запасных. Зато в составе с первых минут вышли другие украинцы - Александр Нойок и Евгений Хачериди.

У "Немана" с первых минут вышли знакомые украинскому болельщику Глеб Рассадкин и Гегам Кадимян, но вот украинец Владимир Коваль остался в запасе.

Подопечные Игоря Ковалевича добыли пять побед кряду в чемпионате и по форме последних туров являлись лучшей командой Беларуси. Да и по потерянным очкам гродненцы шли на третьем месте, поэтому вряд ли ставили другую задачу в игре с чемпионом, кроме набора максимума очков.

Уже в дебюте хозяева поля получили право на пенальти в эпизоде с участием Евгения Хачериди. Но украинец сумел убедить арбитра Сергея Чистова, что сыграл животом, а не рукой, поэтому судья матча свое изначальное решение отменил и без системы VAR. Правда все равно именно "Неман" был лучше до перерыва и это воплотилось в закономерный гол головой Павла Забелина. Помимо голевого эпизода активным был Гегам Кадимян, которого останавливала лишь самоотверженность вратаря "Динамо" Игнатовича. Без Милевского же на поле все атакующие опции гостей сводились к дальним ударам Нойка, которые были актуальны, учитывая мокрый газон, но не всегда точны.

Артем Владимирович появился на поле после перерыва и "Динамо" преобразилось. Теперь уже брестчане больше владели мячом и создавали моменты, но долгое время им не удавалось воплотить свое преимущество в материальный эквивалент.

В конечном итоге гости так и не смогли забить, впервые с 25-го апреля и домашнего мтча против солигорского "Шахтера" (0:2). "Неман" же продлил свою серию побед уже до шести игр и второй круг начнет в ранге команды топ-3!

Неман - Динамо Брест 1:0 (1:0)

Гол: Забелин (17)

Неман: Дударь, Забелин, Васильев, Жуковский (Кантария 59), Мурачев, Рассадкин (Яблонский 90+1), Слабашевич (Лешко 66), Стойкович, Якимов, Кадимян, Марушич.

Динамо Брест: Игнатович, Веретило, Габи Кики, Хачериди, Печенин, Нойок (Витус 79), Кисляк, Быков, Шевченко (Милевский 46), Гордейчук (Савицкий 62), Лаптев.

Предупреждения: Ковалевич (37 гл. тр.), Якимов (47) Стойкович (58) - Шевченко (34), Милевский (46), Быков (79), Кисляк (90+4)