Шахтер Вернидуба разгромил Торпедо-БелАЗ и вышел на первое место в чемпионате Беларуси

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" Солигорск разгромно обыграл "Торпедо-БелАЗ" 4:1.

Благодаря этой победе, команда под руководством Юрия Вернидуба вышла на первое место в турнирной таблице. "Горняки" сравнялись по очках с БАТЭ - у обоих команд по 30 очков. Третим идет "Неман", команда имеет в своем активе 29 очков и матч в запасе.

Примечательно, что "Шахтер" одержал первую победу, после 3-х ничейных результатов подряд. В 17-м туре подопечные украинского специалиста сыграют против "Городеи".