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Шахтер Вернидуба разгромил Торпедо-БелАЗ и вышел на первое место в чемпионате Беларуси

Беларусь
(7 голосов)

Солигорский "Шахтер" победил "Торпедо-БелАЗ" 4:1

Шахтер Вернидуба разгромил Торпедо-БелАЗ и вышел на первое место в чемпионате Беларуси
Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" Солигорск разгромно обыграл "Торпедо-БелАЗ" 4:1.

Благодаря этой победе, команда под руководством Юрия Вернидуба вышла на первое место в турнирной таблице. "Горняки" сравнялись по очках с БАТЭ - у обоих команд по 30 очков. Третим идет "Неман", команда имеет в своем активе 29 очков и матч в запасе.

Примечательно, что "Шахтер" одержал первую победу, после 3-х ничейных результатов подряд. В 17-м туре подопечные украинского специалиста сыграют против "Городеи".

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино) Городея
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