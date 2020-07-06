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Разгром на классе. Как Вернидуб вышел на первое место в Беларуси. ВИДЕО

Беларусь
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Солигорский Шахтер воспользовался осечками БАТЭ

Разгром на классе. Как Вернидуб вышел на первое место в Беларуси. ВИДЕО
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Вашему вниманию видео обзор матча 16 тура чемпионата Беларуси, в котором Торпедо-Белаз из Жодино принимало солигорский Шахтер. Команда Юрия Вернидуба достаточно быстро открыла счет, а во втором тайме закрепила преимущество. Когда же хозяева один гол отыграли, горняки довели дело до разгрома в фирменном стиле Юрия Николаевича - на контратаках. Три полученные очки позволили команде украинского специалиста возглавить турнирную таблицу чемпионата Беларуси. У Шахтера столько же очков, как и в БАТЭ - по 30, но у солигорцев лучшая разница забитых и пропущенных. Стоит заметить, что Вернидуб не знает горечи поражения уже в 12 матчах подряд (8 побед и четыре ничьих).

Чемпионат Беларуси. 16-й тур

Торпедо-Белаз (Жодино) - Шахтер (Солигорск) 1:4

Голы: Премудров 77 - Иванович 12, Лисакович 57, 83, Подстрелов 85

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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