Второй подряд матч Динамо-Брест перенесен из-за коронавируса

Календарный матч 18 тура чемпионата Беларуси, в котором "Динамо" (Брест) должен был 18 июля сыграть на выезде сыграть со "Славией", перенесен. Дата переноса не уточняется.

Причина, как и неделю назад - вспышка заражения коронавирусом у брестчан.

Отметим, что это уже второй матч подряд для Бреста, который принесён – на этих выходных "Динамо" не сыграло со "Слуцком".

Напомним, что в "Динамо" коронавирусом заразились ряд игроков и персонала клуба. Среди зараженных и три украинца команды – Александр Нойок, Артем Милевский и Евгений Хачериди. Вся команда пребывает на карантине.