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Второй подряд матч Динамо-Брест перенесен из-за коронавируса

Беларусь
(1 голосов)

Брестчане продолжают пребывать на карантине

Второй подряд матч Динамо-Брест перенесен из-за коронавируса
Новина українською

Календарный матч 18 тура чемпионата Беларуси, в котором "Динамо" (Брест) должен был 18 июля сыграть на выезде сыграть со "Славией", перенесен. Дата переноса не уточняется.

Причина, как и неделю назад - вспышка заражения коронавирусом у брестчан.

Отметим, что это уже второй матч подряд для Бреста, который принесён – на этих выходных "Динамо" не сыграло со "Слуцком".

Напомним, что в "Динамо" коронавирусом заразились ряд игроков и персонала клуба. Среди зараженных и три украинца команды – Александр Нойок, Артем Милевский и Евгений Хачериди. Вся команда пребывает на карантине.

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В статье: Динамо (Брест) коронавирус
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Источник:
Динамо (Брест)

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