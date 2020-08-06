Беларусь. Шахтер Вернидуба обыграл Динамо Милевского и Хачериди

Один из центральных матчей 21-го тура чемпионата Беларуси - встреча солигорского "Шахтера" и брестского "Динамо. Первыми руководит Юрий Вернидуб, а в составе второго играют сразу несколько украинцев.

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Подопечные экс-тренера "Зари" сумели добыть минимальную победу, забив единственный гол во втором тайме. После неплохого удара свое имя на табло зажег Подстрелов.

В составе "Динамо" полный матч провел Евгений Хачериди, а Нойок и Милевский покинули поле во втором тайме. Сейчас их команда идет на седьмом месте, а "Шахтер" Вернидуба - лидирует.