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Беларусь. Шахтер Вернидуба обыграл Динамо Милевского и Хачериди

Беларусь
(2 голосов)

Чемпион не смог заработать очки

Беларусь. Шахтер Вернидуба обыграл Динамо Милевского и Хачериди
UA-Футбол
Новина українською

Один из центральных матчей 21-го тура чемпионата Беларуси - встреча солигорского "Шахтера" и брестского "Динамо. Первыми руководит Юрий Вернидуб, а в составе второго играют сразу несколько украинцев.

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Подопечные экс-тренера "Зари" сумели добыть минимальную победу, забив единственный гол во втором тайме. После неплохого удара свое имя на табло зажег Подстрелов.

В составе "Динамо" полный матч провел Евгений Хачериди, а Нойок и Милевский покинули поле во втором тайме. Сейчас их команда идет на седьмом месте, а "Шахтер" Вернидуба - лидирует.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
06.08.2020 в 22:57
Вернидуб - майбутній тренер Динамо.
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