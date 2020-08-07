Юрий Вернидуб – лучший тренер июля в Беларуси

Белорусская федерация футбола провела традиционный опрос среди журналистов изданий, чтобы определить лучшего тренера чемпионата Беларуси по итогам прошедшего месяца.

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В голосовании за июль большинство респондентов отдали свое предпочтение наставнику солигорского "Шахтера" Юрию Вернидубу. Украинец опередил своих оппонентов, набрав 35 баллов из 48 возможных. Он оставил позади Игоря Ковалевича ("Неман"), Сергея Ясинского ("Витебск") и Александра Седнева ("Рух").

Команда специалиста лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси – после 21 тура "Шахтер" набрал 43 зачетных пункта. В июле подопечные Вернидуба потеряли лишь два очка в 5 матчах (5 побед и 1 ничья).