Форвард Ференцвароша поддержал протесты в Беларуси

В воскресенье, 9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента страны.

Несмотря на настроения в обществе, действующий президент Александр Лукашенко сделал все возможное, чтобы снова обеспечить себе победу. ЦИК объявил о его победе с показателем в более чем 80% голосов. Главный конкурент Светлана Тихановская не согласилась с результатами выборов.

Такая ситуация спровоцировала многотысячные протесты по всей стране. В Минске после закрытия избирательных участков состоялись массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами и войсками, согнанными в столицу. Десятки человек пострадали, сотни был арестованы.

Стремление земляков к справедливости поддержал белорусский форвард чемпиона Венгрии "Ференцвароша" Николай Сигневич. 28-летний игрок опубликовал на своей странице в Instagram фото с протестов, подписав его: "Горжусь".

Добавим, что на счету Сигневича 18 матчей в составе сборной Беларуси, в которых он отметился одним забитым голом.