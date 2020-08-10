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Форвард Ференцвароша поддержал протесты в Беларуси

Беларусь
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Белорусы хотят перемен

Форвард Ференцвароша поддержал протесты в Беларуси
Новина українською

В воскресенье, 9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента страны.

Форвард Ференцвароша поддержал протесты в Беларуси - изображение 1Несмотря на настроения в обществе, действующий президент Александр Лукашенко сделал все возможное, чтобы снова обеспечить себе победу. ЦИК объявил о его победе с показателем в более чем 80% голосов. Главный конкурент Светлана Тихановская не согласилась с результатами выборов.

Такая ситуация спровоцировала многотысячные протесты по всей стране. В Минске после закрытия избирательных участков состоялись массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами и войсками, согнанными в столицу. Десятки человек пострадали, сотни был арестованы.

Стремление земляков к справедливости поддержал белорусский форвард чемпиона Венгрии "Ференцвароша" Николай Сигневич. 28-летний игрок опубликовал на своей странице в Instagram фото с протестов, подписав его: "Горжусь".

Добавим, что на счету Сигневича 18 матчей в составе сборной Беларуси, в которых он отметился одним забитым голом.

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В статье: Беларусь Николай Сигневич Ференцварош
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