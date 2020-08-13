Форварда БАТЭ задержали белорусские силовики

Милиция Беларуси задержала нападающего БАТЭ Антона Сароку.

В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.

Напомним, что в Беларуси продолжаются столкновения силовиков и протестующих против фальсификации выборов президента. По данным МВД задержаны уже более 5000 человек, более 200 находятся в медицинских учреждениях с ранениями различных степеней тяжести.

Ранее сообщалось о задержании хоккеиста "Динамо-Молодечно" Ильи Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина.