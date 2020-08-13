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Форварда БАТЭ задержали белорусские силовики

Беларусь
(1 голосов)

Антон Сарока в течение суток не выходил на связь

Форварда БАТЭ задержали белорусские силовики
Новина українською

Милиция Беларуси задержала нападающего БАТЭ Антона Сароку.

В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.

Напомним, что в Беларуси продолжаются столкновения силовиков и протестующих против фальсификации выборов президента. По данным МВД задержаны уже более 5000 человек, более 200 находятся в медицинских учреждениях с ранениями различных степеней тяжести.

Ранее сообщалось о задержании хоккеиста "Динамо-Молодечно" Ильи Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина.

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В статье: БАТЭ (Борисов)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.08.2020 в 10:46
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