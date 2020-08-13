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В УЕФА осведомлены о ситуации в Беларуси и внимательно следят за развитием событий
Возможно, матчи белорусских клубов в еврокубках будут перенесены
УЕФА ответил на вопрос о возможном переносе матчей белорусских клубов в еврокубках в связи с событиями, которые происходят в стране после выборов президента.
"УЕФА осведомлен о текущей ситуации в Беларуси, и мы внимательно следим за развитием событий в стране", – говорится в сообщении.
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В Минске и других городах Беларуси четвертый день люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. Участники протестов уверены, что результаты сфальсифицированы. Мирных протестующих жестко разгоняют милиция и ОМОН, используя светошумовые гранаты и резиновые пули.