  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. "Футболисты, сколько можно молчать? Ваших бьют!" В Минске задержаны игроки Крумкачей
В тренде
Беларусь
Беларусь

Беларусь - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Футболисты, сколько можно молчать? Ваших бьют!" В Минске задержаны игроки Крумкачей

Беларусь
(3 голосов)

Беспредел в Беларуси продолжается

"Футболисты, сколько можно молчать? Ваших бьют!" В Минске задержаны игроки Крумкачей
Новина українською

Футболисты "Крумкачей" Сергей Козеко и Павел Рассолько задержаны во время акции протеста в Минске. По информации из клуба, игроки не участвовали в протестах, а просто возвращались с тренировки.

Читайте такжеПолузащитник сборной Беларуси обратился к россиянам: Не надо нам помогать

Белорусские СМИ сообщают, что на футболистов налетел ОМОН, их поймали и избили. Теперь Козеко и Рассолько обвиняют в нападении на милицию. Ранее они вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом!"

Директор "Крумкачей" Олег Давидович подтвердил, что у Козеко перелом позвонков и проблемы с почками. Руководителя проекта Tribuna Максим Березинский, который сам в середине августа был задержан, высказался касательно инцидента:

Завтра, 1 сентября, "Крумкачам" предстоит поединок в Кубке Беларуси против минского "Динамо", но в клубе пока не приняли решение, выйдет ли команда на матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крумкачы (Минск)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.08.2020 в 12:04
Где там миля? Закусил тряпочкой?
Ответить
0
0
magnumm (Шепетовка)
31.08.2020 в 11:40
главное чтоб Лукаш не дал слабину как Янык ,иначе будет тоже что и у нас, пару республик, уменьшение территории ну и тд
Ответить
+1
-8
avatar
beatles (Крижопіль)
31.08.2020 в 11:42
пока ваши не пришли ничего не у кого не уменьшалось! забирайте к себе своего лукаша, в ростове места много!
Ответить
+5
-1
ferzz (Gluhiv)
31.08.2020 в 11:43
Правильно. Ростов ведь не резиновый, а смертная казнь в Белоруси как раз позволит болтаться бренному тельцу таракана на эшафоте.
Ответить
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.08.2020 в 12:04
magnumm,закрой свой клюв, курица
Ответить
+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.08.2020 в 12:17
И сюда уже боты из федерашки лезут ...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...