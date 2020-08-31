"Футболисты, сколько можно молчать? Ваших бьют!" В Минске задержаны игроки Крумкачей

Футболисты "Крумкачей" Сергей Козеко и Павел Рассолько задержаны во время акции протеста в Минске. По информации из клуба, игроки не участвовали в протестах, а просто возвращались с тренировки.

Читайте также Полузащитник сборной Беларуси обратился к россиянам: Не надо нам помогать

Белорусские СМИ сообщают, что на футболистов налетел ОМОН, их поймали и избили. Теперь Козеко и Рассолько обвиняют в нападении на милицию. Ранее они вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом!"

Директор "Крумкачей" Олег Давидович подтвердил, что у Козеко перелом позвонков и проблемы с почками. Руководителя проекта Tribuna Максим Березинский, который сам в середине августа был задержан, высказался касательно инцидента:

Завтра, 1 сентября, "Крумкачам" предстоит поединок в Кубке Беларуси против минского "Динамо", но в клубе пока не приняли решение, выйдет ли команда на матч.