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Шахтер Григорчука одержал разгромную выездную победу
"Горняки" отстают от БАТЭ на одно очко и в следующем туре сыграют между собой
В рамках 25-го тура чемпионта Беларуси солигорский "Шахтер" на выезде разгромил "Белшину". Подопечные Романа Григорчука обыграли соперника со счетом 5:1.
После 25-ти туров "горняки" имеют в своем активе 52 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата БАТЭ на один пункт. В следующем туре "Шахтер" примет БАТЭ.
Беларусь. Высшая лига. 25 тур
31 октября 2020, 15:00
Стадион "Спартак"
"Белшина" - "Шахтер" Солигорск 1:5
Голы: 58 Яхшибоев, 63 Яхшибоев, 75 Сзоке, 81 Яхшибоев, 86 Кендыш
Главный судья: Андрей Василевич
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