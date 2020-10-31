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Шахтер Григорчука одержал разгромную выездную победу

Беларусь
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"Горняки" отстают от БАТЭ на одно очко и в следующем туре сыграют между собой

Шахтер Григорчука одержал разгромную выездную победу
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В рамках 25-го тура чемпионта Беларуси солигорский "Шахтер" на выезде разгромил "Белшину". Подопечные Романа Григорчука обыграли соперника со счетом 5:1.

После 25-ти туров "горняки" имеют в своем активе 52 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата БАТЭ на один пункт. В следующем туре "Шахтер" примет БАТЭ.

Беларусь. Высшая лига. 25 тур

31 октября 2020, 15:00

Стадион "Спартак"

"Белшина" - "Шахтер" Солигорск 1:5

Голы: 58 Яхшибоев, 63 Яхшибоев, 75 Сзоке, 81 Яхшибоев, 86 Кендыш

Главный судья: Андрей Василевич

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В статье: Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Белшина (Бобруйск)
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