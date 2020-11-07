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Габовда отметился дублем в матче с чемпионом Беларуси

Беларусь
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Украинец дважды поразил ворота команды Милевского и Нойока

Габовда отметился дублем в матче с чемпионом Беларуси
Новина українською

В рамках чемпионата Беларуси встречались две команды с украинским привкусом. "Торпедо-БелАЗ" Юрия Габовды и Алана Аусси одолело на выезде действующего чемпиона Беларуси "Динамо-Брест", за который выступает Артем Милевский и Александр Нойок со счетом 3:2.

Дублем во втором тайме отличился Юрий Габовда. Украинский нападающий забил уже четыре гола в последних двух матчах. Его соотечественники, которые участвовали в матче результативным действиями не отличались.

За два тура до окончания чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" имеет в активе 50 очков, команда делит третью и четвертую позицию с "Неманом", уступая по результатам личных встреч. "Динамо-Брест" расположился позицией ниже, отставая на два пункта. Третье место позволяет участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы.

Юрий Габовда перешел в "Торпедо-БелАЗ" в августе этого года. В восьми матчах за клуб украинец забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarket оценивается в 200 тыс евро.

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В статье: Артем Милевский Юрий Габовда чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино) Динамо (Брест)
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