Шахтер и БАТЭ разошлись миром. Чемпионская гонка в Беларуси продолжается

В рамках 28-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" принимал БАТЭ.

Команды обменялись голами и разошлись миром. Солигорск и Борисов ничего не решили в чемпионской гонке - БАТЭ сохранил лидерство в турнирной таблице.

После этого матча подопечные украинского тренера Романа Григорчука имеют в своем активе 53 очка и отстают от первого БАТЭ на один пункт.

Шахтер – БАТЭ 1:1 (0:1, 1:0)

7 ноября, 19.00, Стадион "Строитель"

Голы: 0:1 – 25 Нехайчик, 1:1 – 81, пенальти Бегунов.

Видео гола БАТЭ

Видео гола Шахтера