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Шахтер и БАТЭ разошлись миром. Чемпионская гонка в Беларуси продолжается

Беларусь
(1 голосов)

Подопечные Григорчука не использовали шанс выйти на первое место

Шахтер и БАТЭ разошлись миром. Чемпионская гонка в Беларуси продолжается
Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" принимал БАТЭ.

Команды обменялись голами и разошлись миром. Солигорск и Борисов ничего не решили в чемпионской гонке - БАТЭ сохранил лидерство в турнирной таблице.

После этого матча подопечные украинского тренера Романа Григорчука имеют в своем активе 53 очка и отстают от первого БАТЭ на один пункт.

Шахтер – БАТЭ 1:1 (0:1, 1:0)

7 ноября, 19.00, Стадион "Строитель"

Голы: 0:1 – 25 Нехайчик, 1:1 – 81, пенальти Бегунов.

Видео гола БАТЭ

Видео гола Шахтера

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси
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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
07.11.2020 в 20:55
Со зрителями!!! Молодцы
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