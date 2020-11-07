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Шахтер и БАТЭ разошлись миром. Чемпионская гонка в Беларуси продолжается
Подопечные Григорчука не использовали шанс выйти на первое место
В рамках 28-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" принимал БАТЭ.
Команды обменялись голами и разошлись миром. Солигорск и Борисов ничего не решили в чемпионской гонке - БАТЭ сохранил лидерство в турнирной таблице.
После этого матча подопечные украинского тренера Романа Григорчука имеют в своем активе 53 очка и отстают от первого БАТЭ на один пункт.
Шахтер – БАТЭ 1:1 (0:1, 1:0)
7 ноября, 19.00, Стадион "Строитель"
Голы: 0:1 – 25 Нехайчик, 1:1 – 81, пенальти Бегунов.
Видео гола БАТЭ
Видео гола Шахтера
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07.11.2020 в 20:55
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