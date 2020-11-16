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Хацкевич: Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей
О правителях и народе
Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию в его родной стране Беларуси, где местный диктатор фальсифицировал выборы, это спровоцировало массовые акции протеста, но он отказался отдавать власть и бросил против народа силовиков.
"Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: "Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создаёт нацию". Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели".
Напомним, Александр Хацкевич с 2014-го по 2016-й возглавлял сборную Беларуси.
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