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Хацкевич: Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей

Беларусь
(1 голосов)

О правителях и народе

Хацкевич: Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей
Новина українською

Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию в его родной стране Беларуси, где местный диктатор фальсифицировал выборы, это спровоцировало массовые акции протеста, но он отказался отдавать власть и бросил против народа силовиков.

"Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: "Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создаёт нацию". Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели".

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Напомним, Александр Хацкевич с 2014-го по 2016-й возглавлял сборную Беларуси.

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В статье: Беларусь Александр Хацкевич
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Источник:
championat.com

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:54
Беспружиные матрасы намного лучшелучше!!!
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0
-1
Komendor (Запорожье)
16.11.2020 в 13:31
Еще б воно лезло в политику.Почему то прислушиваются к майданутым. А У простых людей не пробовали спросить?
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+2
-3
Ramses-ua (Запорожье)
16.11.2020 в 13:46
Думаю стоит попробывать стать сложным "людём"глядишь и долбо*бов станет меньше
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 14:10
Простих типа лукашенки та ермошиної?
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:21
Корова!
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 13:14
Живе Білорусь!
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+4
-1


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