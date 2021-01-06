В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат

Белорусская федерация футбола (АБФФ) приняла решение ввести потолок зарплат в белорусском футболе, пишет Tribuna.com.

За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введен уже перед сезоном-2021.

По новому положению АБФФ "О фиксированных ежемесячных заработных платах" 15 тыс. белорусских рублей без учета премиальных – потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси (примерно $ 5,8 тыс. по курсу на начало января). Такие деньги разрешают платить лишь футболистам белорусской "национальной команды" (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тыс. рублей.

Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тыс. рублей, старший не сможет зарабатывать больше 5 тыс., а жалование тренера-ассистента ограничат 4 тыс.