Матч Шахтер - Динамо состоится. Команда Григорчука вылетела на сбор в ОАЭ

Солигорский "Шахтер" Романа Григорчука все-таки вылетел на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Ранее СМИ сообщили, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием (в том числе и "Шахтеру") запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей . В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки.

Впрочем, как видим, белорусские "горняки" преодолели все трудности и все-таки отправились на сбор, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Таким образом, спарринг "Шахтера" с киевским "Динамо" состоится. Матч пройдет в четверг 21 января.

Отдельно отметим, что на сбор вместе с командой отправился и украинский новичок "Шахтера" Роман Дебелко.