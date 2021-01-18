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Матч Шахтер - Динамо состоится. Команда Григорчука вылетела на сбор в ОАЭ
Киевляне все-таки сыграют с чемпионом Беларуси
Солигорский "Шахтер" Романа Григорчука все-таки вылетел на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.
Ранее СМИ сообщили, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием (в том числе и "Шахтеру")
Впрочем, как видим, белорусские "горняки" преодолели все трудности и все-таки отправились на сбор, о чем сообщил официальный сайт клуба.
Таким образом, спарринг "Шахтера" с киевским "Динамо" состоится. Матч пройдет в четверг 21 января.
Отдельно отметим, что на сбор вместе с командой отправился и украинский новичок "Шахтера" Роман Дебелко.
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