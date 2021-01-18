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Матч Шахтер - Динамо состоится. Команда Григорчука вылетела на сбор в ОАЭ

Беларусь
(1 голосов)

Киевляне все-таки сыграют с чемпионом Беларуси

Матч Шахтер - Динамо состоится. Команда Григорчука вылетела на сбор в ОАЭ
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Солигорский "Шахтер" Романа Григорчука все-таки вылетел на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Ранее СМИ сообщили, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием (в том числе и "Шахтеру") запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки.

Впрочем, как видим, белорусские "горняки" преодолели все трудности и все-таки отправились на сбор, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Таким образом, спарринг "Шахтера" с киевским "Динамо" состоится. Матч пройдет в четверг 21 января.

Отдельно отметим, что на сбор вместе с командой отправился и украинский новичок "Шахтера" Роман Дебелко.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Роман Дебелко
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.01.2021 в 18:55
будем болеть за Григорчука
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