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Шахтер Григорчука обыграл БАТЭ и укрепился на первой позиции

Беларусь
(2 голосов)

"Горняки" опережают клуб из Борисова на семь очков

Шахтер Григорчука обыграл БАТЭ и укрепился на первой позиции

ФК "Шахтер" Солигорск / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" дома минимально обыграл БАТЭ. Единственный мяч в этом поединке на счету у вингера Дембо Дарбо.

Благодаря этой победе, команда украинского наставника Романа Григорчука оторвалась от минского "Динамо" и БАТЭ на семь очков, и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Напомним, прошлом сезоне именно "Шахтер" завоевал золотые медали первенства - сезон начал Юрий Вернидуб, а Роман Григорчук закончил кампанию успехом.

Видео гола "горняков"

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В статье: Шахтер (Солигорск) БАТЭ (Борисов)
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