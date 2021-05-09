Шахтер Григорчука обыграл БАТЭ и укрепился на первой позиции

В матче 8-го тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" дома минимально обыграл БАТЭ. Единственный мяч в этом поединке на счету у вингера Дембо Дарбо.

Благодаря этой победе, команда украинского наставника Романа Григорчука оторвалась от минского "Динамо" и БАТЭ на семь очков, и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Напомним, прошлом сезоне именно "Шахтер" завоевал золотые медали первенства - сезон начал Юрий Вернидуб, а Роман Григорчук закончил кампанию успехом.

Видео гола "горняков"