Беларусь - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер Григорчука обыграл БАТЭ и укрепился на первой позиции
"Горняки" опережают клуб из Борисова на семь очков
ФК "Шахтер" Солигорск / Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" дома минимально обыграл БАТЭ. Единственный мяч в этом поединке на счету у вингера Дембо Дарбо.
Благодаря этой победе, команда украинского наставника Романа Григорчука оторвалась от минского "Динамо" и БАТЭ на семь очков, и продолжает лидировать в турнирной таблице.
Напомним, прошлом сезоне именно "Шахтер" завоевал золотые медали первенства - сезон начал Юрий Вернидуб, а Роман Григорчук закончил кампанию успехом.
Видео гола "горняков"
Популярное сейчас
- Динамо чемпион, Минай вылетает. Итоговая таблица УПЛ 2020/21
- Кулач забивает 15-й гол и выигрывает гонку. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть
- Солигорск Григорчука в главном матче полугодия принимает БАТЭ. Текстовый LIVE
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Новости по теме
- 08:49 Украинские Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл
- 09:15 Украинские Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов
- 11:21 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) и Славия не обошли Динамо (Киев)