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Команда Григорчука прервала 13-матчевую победную серию из-за гола украинского форварда
Клуби сыграли вничью
Вчера в 14-м туре чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" у себя дома не смог переиграть брестское "Динамо". Матч закончился вничью 1:1. В составе команды из Бреста забил украинец Станислав Беленький.
Таким образом, "горняки" Григорчука прервали 13-матчевую победную серию в чемпионате. Несмотря на это, команда продолжает лидировать в таблице, набрав 40 очков в 14 турах.
Украинский форвард Станислав Беленький забил седьмой мяч в текущем розыгрыше турнира.
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Комментарии (4)
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wago52
27.06.2021 в 12:12
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2021 в 10:44
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Maxam (Чернівці)
27.06.2021 в 10:53
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 10:54
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