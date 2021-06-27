Команда Григорчука прервала 13-матчевую победную серию из-за гола украинского форварда

Вчера в 14-м туре чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" у себя дома не смог переиграть брестское "Динамо". Матч закончился вничью 1:1. В составе команды из Бреста забил украинец Станислав Беленький.

Таким образом, "горняки" Григорчука прервали 13-матчевую победную серию в чемпионате. Несмотря на это, команда продолжает лидировать в таблице, набрав 40 очков в 14 турах.

Украинский форвард Станислав Беленький забил седьмой мяч в текущем розыгрыше турнира.