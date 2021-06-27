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Команда Григорчука прервала 13-матчевую победную серию из-за гола украинского форварда

Беларусь
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(1 голосов)

Клуби сыграли вничью

Команда Григорчука прервала 13-матчевую победную серию из-за гола украинского форварда

Новина українською

Вчера в 14-м туре чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" у себя дома не смог переиграть брестское "Динамо". Матч закончился вничью 1:1. В составе команды из Бреста забил украинец Станислав Беленький.

Таким образом, "горняки" Григорчука прервали 13-матчевую победную серию в чемпионате. Несмотря на это, команда продолжает лидировать в таблице, набрав 40 очков в 14 турах.

Украинский форвард Станислав Беленький забил седьмой мяч в текущем розыгрыше турнира.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест) Станислав Беленький
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Комментарии (4)
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wago52
27.06.2021 в 12:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2021 в 10:44
Білецького негайно у збірну!
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0
0
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Maxam (Чернівці)
27.06.2021 в 10:53
Підтримую) Жарти жартами, але умовний Бєсєдін навіть і стільки голів в білоруськоському чемпі не заб'є)
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 10:54
Умовний Бєсєдін забив 6 голів за 3 місяці вЧУ.
0
-1


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