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Бывшего игрока белорусской Городеи приговорили к 3 годам "домашней химии"
За то, что вышел на митинг
Фото: spring96.org / Автор: неизвестен
Бывшего нападающего белорусской "Городеи" Ростислава Шавеля приговорили к 3 годам "домашней химии" за участие в несанкционированных митингах 25 октября и 1 ноября 2020 года, сообщает правозащитный центр "Весна".
Подсудимый признал вину.
17 мая Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за неповиновение. На свободу минчанин должен был выйти 1 июня, но вместо дома его доставили в Следственный комитет, где задержали еще на трое суток.
4 июня Ростислава перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняли по 342 статье УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
"Домашняя химия" – это режим, который предусматривает отбывание наказания без помещения в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки.
Ходить на работу или учебу можно, но по строго ограниченному маршруту. После 19:00 осужденному запрещено покидать дом. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен при обязательном разрешении уголовно-исполнительной инспекции.
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