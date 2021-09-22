Бывшего игрока белорусской Городеи приговорили к 3 годам "домашней химии"

Бывшего нападающего белорусской "Городеи" Ростислава Шавеля приговорили к 3 годам "домашней химии" за участие в несанкционированных митингах 25 октября и 1 ноября 2020 года, сообщает правозащитный центр "Весна".

Подсудимый признал вину.

17 мая Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за неповиновение. На свободу минчанин должен был выйти 1 июня, но вместо дома его доставили в Следственный комитет, где задержали еще на трое суток.

4 июня Ростислава перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняли по 342 статье УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"Домашняя химия" – это режим, который предусматривает отбывание наказания без помещения в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки.

Ходить на работу или учебу можно, но по строго ограниченному маршруту. После 19:00 осужденному запрещено покидать дом. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен при обязательном разрешении уголовно-исполнительной инспекции.