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Бывшего игрока белорусской Городеи приговорили к 3 годам "домашней химии"

Беларусь
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(1 голосов)

За то, что вышел на митинг

Бывшего игрока белорусской Городеи приговорили к 3 годам "домашней химии"

Фото: spring96.org / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывшего нападающего белорусской "Городеи" Ростислава Шавеля приговорили к 3 годам "домашней химии" за участие в несанкционированных митингах 25 октября и 1 ноября 2020 года, сообщает правозащитный центр "Весна".

Подсудимый признал вину.

17 мая Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за неповиновение. На свободу минчанин должен был выйти 1 июня, но вместо дома его доставили в Следственный комитет, где задержали еще на трое суток.

4 июня Ростислава перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняли по 342 статье УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"Домашняя химия" – это режим, который предусматривает отбывание наказания без помещения в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки.

Ходить на работу или учебу можно, но по строго ограниченному маршруту. После 19:00 осужденному запрещено покидать дом. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен при обязательном разрешении уголовно-исполнительной инспекции.

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В статье: Городея
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Источник:
spring96.org

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Комментарии (5)
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djeff2015 (Запорожье)
22.09.2021 в 23:42
идиоты....... так и будут жить. походили--поорали. и..всё.......
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+1
-1
timofey (донецк/украина)
22.09.2021 в 23:30
гнида картофельная
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:28
радует только то, что лукашеску еще недолго тусоваться осталось
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+2
-1
Vovan_Mh (Харьков)
22.09.2021 в 23:15
Сидеть на домашнем аресте и даже пивка не попить... Во сволочи, что творят. Это уже хуже режима Ким Чен Ына!
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+2
0
efim423 (odessa)
22.09.2021 в 23:44
без бухла посидеть нужно всем , алкаши это бич всего мира
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0
0


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