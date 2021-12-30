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Экс-игрок Волыни и сборной Беларуси Ланько получил на родине 3 года тюрьмы за договорные матчи
Хотел получить выигрыш на ставках
riapo.ru
Экс-игрок сборной Беларуси Виталий Ланько был осужден на три года колонии общего режима.
Такое решение было вынесено белорусским судом за попытку подкупа игрока "Нафтана" - Ланько хотел получить выигрыш на ставках.
Отмечается, что Ланько ранее уже притягивался к криминальной ответственности за данное преступление, то есть, является рецидивистом.
Ланько в 2004-2006 годах провел за сборную Беларуси 6 матчей.
В 90-е и 2000-е выступал за разные команды из Беларуси, России и Украины, в том числе и за "Волынь" (2003 – 2004.
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