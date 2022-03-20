Беларусь - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Беларуси отключили три банка от системы SWIFT
Санкции от ЕС
Белорусские СМИ сообщают, что с 20-го марта в некоторых крупных банка страны официально перестала работать система оплаты SWIFT.
Под санкции ЕС попал "Банк Развития Беларуси", а также банки "Белагропромбанк" и "Дабрабыт". Карточками данных банков больше невозможно провести оплату на территории Евросоюза.
В свою очередь в банках заявляли, что отключение от SWIFT "временное" и что уже "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств".
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили колонну российской техники под Сумами
- "Меняют тактику". Советник главы Офиса президента Украины рассказал об очередных зверствах рф
- Снова берет пример у гитлера. Путин хочет применить в войне против Украины несовершеннолетних
- Германия подпишет с Катаром долгосрочный контракт на поставку газа
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала