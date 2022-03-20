В Беларуси отключили три банка от системы SWIFT

Белорусские СМИ сообщают, что с 20-го марта в некоторых крупных банка страны официально перестала работать система оплаты SWIFT.

Под санкции ЕС попал "Банк Развития Беларуси", а также банки "Белагропромбанк" и "Дабрабыт". Карточками данных банков больше невозможно провести оплату на территории Евросоюза.

В свою очередь в банках заявляли, что отключение от SWIFT "временное" и что уже "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств".

