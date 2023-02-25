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Лукашенко – о санкциях МОК в отношении Беларуси: На ровном месте, ни за что. Нас пытаются задушить
Диктатору не понравились очередные санкции
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Незаконный президент Беларуси Александр Лукашенко дал комментарий о санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против россиян и белорусов:
"Дело сегодня не в символах, не в флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах - он же большой спортсмен.
Он не понимает, что значит спортсмена лишить участия? К тому же ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай"? Они этого не делали. К чему здесь они?
Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-нибудь, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще.
Этому не быть. Просто мерзавцы. Иначе ничего не скажешь", – сказал Лукашенко.
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