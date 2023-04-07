В Беларуси запретили транслировать каналы Setanta

В Беларуси запретили трансляции спортивных каналов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2.

Министерство информации аннулировало разрешение на распространение телепрограмм данных каналов на территории страны.

Разрешения прекратят свое действие с 12 апреля.

"На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь Мининформ аннулировал разрешение на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм Setanta Sports 1 и Setanta Sports 2", - сказано в заявлении Мининформа Беларуси.