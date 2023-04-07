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В Беларуси запретили транслировать каналы Setanta
Вероятно, Setanta также готовила нападение
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В Беларуси запретили трансляции спортивных каналов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2.
Министерство информации аннулировало разрешение на распространение телепрограмм данных каналов на территории страны.
Разрешения прекратят свое действие с 12 апреля.
"На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь Мининформ аннулировал разрешение на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм Setanta Sports 1 и Setanta Sports 2", - сказано в заявлении Мининформа Беларуси.
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