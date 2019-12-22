Гент Яремчука сыграл вничью с Брюгге Соболя. Обзор матча и видео голов

В рамках 20-го тура чемпионата Бельгии встречались лидеры первенства "Гент" и "Брюгге".

Матч проходил за явным преимуществом хозяев - практически в 3 раза больше ударов. Команды вели активную борьбу, заработав на двоих 26 нарушений.

В составе "Гента" с первых минут вышел форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук. Нападающий провел на поле все 90 минут, но не смог отличиться результативными действиями. Роман Безус же появился на поле в концовке матча на 6-й минут, выйдя на замену вместо Одиджа-Офоэ и заработал только желтую карточку.

В свою очередь Эдуард Соболь, который выступает за "Брюгге" записал на свой счет в этой игре результативную передачу. Украинский защитник сделал ассист на Эммануэля Бонавентуре.

После этого матча "Брюгге" имеет в своем активе 46 очков и единолично занимает первую строчку, имея при этом матч в запасе из-за Лиги чемпионов. В свою очередь "Гент" расположился на 3-й позиции с 36 очками.

Лига Жюпиле. 20-й тур

"Геламко Арена" (Гент, Бельгия)

"Гент" - "Брюгге" - 1:1

Голы: Вадис Оджиджа (73) - Эммануэль Бонавентуре (57)

"Гент": Томас Камински, Милада Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Микаэль Лустиг (Алессио Кастро-Монтес, 61), Элиша Овусу, Вадис Оджиджа (Роман Безус, 88), Свен Кумс, Джонатан Дэвид, Роман Яремчук, Лоран Депуатр (Георгий Квилитая, 65)

"Брюгге": Миньоле, Симон Дели, Клинтон Мата, Федерико Рикка (Эдуард Соболь, 46), Брандон Мехеле, Ханс Ванаку, Вормер, Матс Ритс (Эдер Баланта, 70), Крепин Дьятта, Эммануэль Бонавентуре, Перси Тау (Шарль где Кетелар, 35)

Арбитр: Лоуренс Виссер