Бельгия
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В Бельгии прекратили чемпионат
До 3 апреля
Бельгийский чемпионат приостановлен до 3 апреля из-за коронавируса.
Руководство Про Лиги (Жюпиле) в своем решении сослалось на решение совета национальной безопасности Бельгии и министров здравоохранения и внутренних дел, сообщает sport.be.
Напомним, что матчи 29 тура состоялись 7 марта. В матче 30 тура "Гент" украинских легионеров Пластуна и Безуса должен был встретиться на выезде с "Васланд-Беверен", а "Кортрейк" Макаренко - с "Шарлеруа", а "Брюгге" Соболя - с "Эйпеном".
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