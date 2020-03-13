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В Бельгии прекратили чемпионат

Бельгия
(1 голосов)

До 3 апреля

В Бельгии прекратили чемпионат
Новина українською

Бельгийский чемпионат приостановлен до 3 апреля из-за коронавируса.

Руководство Про Лиги (Жюпиле) в своем решении сослалось на решение совета национальной безопасности Бельгии и министров здравоохранения и внутренних дел, сообщает sport.be.

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Напомним, что матчи 29 тура состоялись 7 марта. В матче 30 тура "Гент" украинских легионеров Пластуна и Безуса должен был встретиться на выезде с "Васланд-Беверен", а "Кортрейк" Макаренко - с "Шарлеруа", а "Брюгге" Соболя - с "Эйпеном".

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В статье: Чемпионат Бельгии
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