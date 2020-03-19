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Герой футбольного дня. Роман Безус

Бельгия
(1 голосов)

Тот, кому, наверное, на руку перенос чемпионата Европы

Герой футбольного дня. Роман Безус
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это было давно, пять лет назад, но из памяти не выветрилось. Половину сезона 2014/15 и целый сезон 2015/16 Роман Безус провел в "Днепре" под руководством Мирона Богдановича Маркевича. Играл раз через раз. И тогда тренер характеризовал футболиста как талантливого, способного парня, но с не до конца правильным отношением к работе. Тогда это воспринималось как приговор для перспектив Романа Безуса.

Переезд в Бельгию был удачным шагом, но в "Сент-Трюйден" Роман так и не стал беспрекословно основным футболистом. Находился рядом с основой, в расширенной обойме, но не мог называть себя ключевым футболистом команды. Поэтому приглашение от "Гента", - команды более статусной и авторитетной, - иначе как вторым шансом назвать нельзя. И этим шансом Безус пользуется сполна.

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По крайней мере, статистика говорит, что в своих 29 он проводит самый успешный сезон со времен пребывания в "Ворскле". Принял участие в 21-м матче чемпионата – больше в одном сезоне за одну команду Роман играл только в "Ворскле" (2010/11 и 2011/12). Если сыграет еще три матча в основном составе, то выйдет на второй рекордный сезонный показатель в карьере по выходам в старте в составе одной команды. Уже сейчас с семью голами в чемпионате Безус установил личный сезонный рекорд результативности в одном клубе – больше в течение сезона в чемпионате не забивал (были те же семь голов в сезоне 2012/13, но в составе двух команд). Добавляем сюда шесть голевых передач, три из которых в чемпионате, а три – в Лиге Европы. Оценим также трансферный рост цены и делаем вывод о его шансах сыграть на чемпионате Европы...

Шансах, которые, на самом деле, в 2020-м были бы мизерные. Даже на ближайшие товарищеские матчи сборной, которые планировались в марте (но которые не состоятся вовремя) Роман Безус был внесен только в резервный список футболистов. Поэтому годовая отсрочку турнира, наверное, пойдет на пользу Безусу – у него будет больше времени убедить тренерский штаб в своей способности конкурировать в центре поля с Малиновским, Зинченко, Коваленко и другими претендентами.

Герой футбольного дня. Роман Безус - изображение 2

Но для этого Безусу нужно как минимум не понижать уровень игры за клуб. В идеале – прогрессировать дальше. Роман показал, что даже почтенный как для футболиста возраст не мешает его продвижению вперед.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия) герой футбольного дня
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Комментарии (2)
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жека-киев (биг виладж)
19.03.2020 в 10:37
Шо попало написано. Гент не брал бы игрока второго эшелона из СентТрюйдена которому 27 лет.Безус был железно основным и выделялся в команде. Если уже брать статистику то 29 матчей провел, это 9й показатель в команде. По мнению автора в футболе 8 основых футболистов)))? Я думал минимум 11надо)) Все 42 матча сезона не провел ни один игрок, аж один сыграл 40 игр.То что Безус подвержен травмам, и что то пропустит, это и до Бельгии было.
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
19.03.2020 в 10:35
А які його шанси на основу в команді Шеви??
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