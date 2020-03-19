Герой футбольного дня. Роман Безус

Это было давно, пять лет назад, но из памяти не выветрилось. Половину сезона 2014/15 и целый сезон 2015/16 Роман Безус провел в "Днепре" под руководством Мирона Богдановича Маркевича. Играл раз через раз. И тогда тренер характеризовал футболиста как талантливого, способного парня, но с не до конца правильным отношением к работе. Тогда это воспринималось как приговор для перспектив Романа Безуса.

Переезд в Бельгию был удачным шагом, но в "Сент-Трюйден" Роман так и не стал беспрекословно основным футболистом. Находился рядом с основой, в расширенной обойме, но не мог называть себя ключевым футболистом команды. Поэтому приглашение от "Гента", - команды более статусной и авторитетной, - иначе как вторым шансом назвать нельзя. И этим шансом Безус пользуется сполна.

По крайней мере, статистика говорит, что в своих 29 он проводит самый успешный сезон со времен пребывания в "Ворскле". Принял участие в 21-м матче чемпионата – больше в одном сезоне за одну команду Роман играл только в "Ворскле" (2010/11 и 2011/12). Если сыграет еще три матча в основном составе, то выйдет на второй рекордный сезонный показатель в карьере по выходам в старте в составе одной команды. Уже сейчас с семью голами в чемпионате Безус установил личный сезонный рекорд результативности в одном клубе – больше в течение сезона в чемпионате не забивал (были те же семь голов в сезоне 2012/13, но в составе двух команд). Добавляем сюда шесть голевых передач, три из которых в чемпионате, а три – в Лиге Европы. Оценим также трансферный рост цены и делаем вывод о его шансах сыграть на чемпионате Европы...

Шансах, которые, на самом деле, в 2020-м были бы мизерные. Даже на ближайшие товарищеские матчи сборной, которые планировались в марте (но которые не состоятся вовремя) Роман Безус был внесен только в резервный список футболистов. Поэтому годовая отсрочку турнира, наверное, пойдет на пользу Безусу – у него будет больше времени убедить тренерский штаб в своей способности конкурировать в центре поля с Малиновским, Зинченко, Коваленко и другими претендентами.

Но для этого Безусу нужно как минимум не понижать уровень игры за клуб. В идеале – прогрессировать дальше. Роман показал, что даже почтенный как для футболиста возраст не мешает его продвижению вперед.