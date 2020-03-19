Акценты. Про лигу БеНи. Возможно ли слияние Эредивизи и Лиги Жюпилер?

С осени прошлого года между бельгийской и нидерландской федерациями футбола идут переговоры, касательно создания нового объединенного чемпионата. Был проведен первый этап исследований компанией "Deloitte", в котором были отмечены положительные стороны данной идеи.

По их данным, слияние двух чемпионатов поможет БеНиЛиге (Бельгийско-Нидерландской) навязать серьезную борьбу топ 5 чемпионатам Европы. Причем, речь идет не только о спортивной стороне вопроса, но и о финансовой.

А вот интересно. Получится ли?

Акцент первый – исторический. На протяжении столетий будущие Бельгия с Голландией были как бы неразлучной парочкой. Их исторические предки входили в состав Римской империи, потом – Франкского государства. Затем наступил период раздробленности, когда они представляли собой мелкие графства и герцогства.

Большая часть нынешних Нидерландов и Бельгии была объединена герцогом Бургундии в 1433 году. Затем в течение века (с конца ХV по конец XVI вв.) они вместе находились под властью Габсбургов. Позже Голландия добилась независимости, а большая часть Бельгии (Южные Нидерланды) оставалась под властью Испании, затем – Австрии.

В 1815 году, после крушения империи Наполеона, завоевавшего большую часть Европы, было образовано Объединенное Королевство Нидерландов, в которое также вошла нынешняя Бельгия. Опуская подробности, Нидерланды формально признали независимость Бельгии в 1839 году. С тех пор, как правило, ближайшие соседи успешно мирно сосуществовали.

Вывод: с одной стороны, прослеживается историческая общность двух стран. С другой – здесь нет напряженности и межнациональных противоречий, которые встречаются у некоторых других европейских стран-соседей. Скорее речь идет о добрососедских отношениях. Чего не скажешь, например, о таких соседних странах с общей исторической судьбой, как Сербия и Хорватия.

Акцент второй – географический. Бельгия с Голландией имеют общую границу, длиной в 450 км. Не считая карликового Люксембурга, с трех сторон они окружены Францией, Германией и Северным морем. В немалой степени этим, помимо исторических традиций, был обусловлен политический, экономический и таможенный союз трех стран – Бенилюкс (включая Люксембург).

Из общего населения Бенилюкса 82 % живет в Нидерландах и Фландрии (историческая область Бельгии), где нидерландский является государственным языком. Еще и поэтому объединенная лига смотрится вполне естественным явлением.

Наконец, общая территория Бельгии и Голландии уступает в сравнении, к примеру, нашей Западной Украине. Или совсем немного превосходит Одесскую и Николаевскую области, вместе взятые. А вот пути сообщения там, конечно, не идут ни в какое сравнение с нашими. Так почему бы, собственно, не объединиться их чемпионатам?

И в этом смысле, у них больше шансов на успех, чем, скажем, у Дании, Норвегии и Швеции, пожелай они создать свою, Скандинавскую лигу.

Акцент третий – спортивный. Что в Бельгии, что в Голландии футбол стал ощутимо прогрессировать с 70-х гг. прошлого столетия, когда сборные обеих этих стран стали регулярными участниками финальных турниров чемпионатов мира и Европы. Плюс-минус, примерно в одно и то же время.

Обе достигали значительных успехов. Голландия выигрывала Европу в 1988 году, Бельгия становилась вице-чемпионом континента в 1980-м. Голландцы трижды останавливались в шаге от Кубка мира (последний раз – в 2010-м), бельгийцы свой лучший результат здесь показали на последнем Мундиале – 3-е место.

Если говорить о клубном футболе, то все триумфы здесь приходятся на прошлый век. Самая титулованная команда Голландии – "Аякс" - четырежды владела Кубком европейских чемпионов, по разу его выигрывали "Фейеноорд" и ПСВ. Кроме того, "Аякс" еще по разу побеждал в Кубке кубков и Кубке УЕФА, "Фейеноорд" - двукратный обладатель Кубка УЕФА, брал его как-то и ПСВ.

Кройфф поднимает Кубок Чемпионов в 1973-м

У бельгийцев и тут достижения скромнее, но и тут они были. "Андерлехт" дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз – Кубок УЕФА, а "Мехелен" однажды становился обладателем Кубка кубков.

И Голландия, и Бельгия – признанные футбольные державы, но в последние десятилетия их клубный футбол ушел в густую и широкую тень пресловутой топ-пятерки. Естественно их желание сегодня изменить ситуацию к лучшему.

Мы видим, что чемпионаты этих стран котируются приблизительно на одном уровне. В рейтинге стран УЕФА они соседствуют на нижних ступенях первой десятки, кстати говоря, прямо над Украиной, ее замыкающей. Похожая ситуация и с коэффициентами текущего сезона, с той разницей, что здесь выше не Бельгия, а Голландия, и не на одно, а на два места. Но и здесь обе в числе девяти лучших.

В Голландии традиционно культивируется зрелищный, атакующий футбол. Бельгия, можно сказать, перешла на эти рельсы в новом веке и достаточно динамично прогрессирует. То есть, с точки зрения футбольной философии и стиля игры, слияние двух чемпионатов может смотреться органично и даже гармонично.

Наконец, просто перечислив потенциальных участников БеНиЛиги: АЗ, "Андерлехт", "Антверпен", "Аякс", "Брюгге", "Виллем II", "Витесс", "Генк", "Гент", "Гронинген", "Мехелен", ПСВ, "Спарта", "Стандард", "Твенте", "Утрехт", "Фейеноорд", "Фортуна", "Херенвен", "Шарлеруа" – мы имеем турнир, на мой взгляд, уже изначально способный конкурировать с тем же чемпионатом Франции.

Противостояние Аякса и Брюгге в 2003-м в Лиге Чемпионов

И это уникальный, единственный в своем роде такой случай в Европе. Ни один из всех теоретически возможных подобных союзов не выглядит настолько перспективным. Ни упомянутые скандинавский и южнославянский варианты, ни прибалтийский, ни чехословацкий, ни румыно-молдавский, ни какой-нибудь австро-венгерский или даже австро-швейцарский.

Экономическую сторону БеНиЛиги обещают утрясти, и отчего-то мне в это верится. Остается юридический аспект. Как отнесется к данному проекту УЕФА, и если он будет реализован, как изменится квота на участие в еврокубках для Бельгии и Голландии? Ну, ребята, этому можно посвятить отдельную статью. Пожалуй, на сегодня с нас хватит.

Тем временем, караван идет. Было принято решение перейти во вторую фазу переговоров и исследований. На этот раз будет обсужден возможный регламент турнира и количество участников соревнований.