Серебренников уверен, что о досрочном завершении чемпионата Бельгии говорить рано

Экс-форвард "Динамо", "Брюгге" и национальной сборной Украины Сергей Серебренников, который сейчас живет в Бельгии, для канала "Футбол 1" прокомментировал возможное остановление чемпионата Бельгии.

- Действительно, есть новость, что бельгийская федерация приняла решение досрочно завершить чемпионат. Официального решения не было, то есть это только идея. Дискуссий по этому поводу очень много, так как УЕФА отреагировало не очень позитивно.

Были прямые включения, переговоры на эту тему. УЕФА не восприняло это и против. Они считают, что все должны быть солидарны и хотят, чтобы чемпионат доиграли.

Клубы выступили за остановку чемпионата, в первую очередь это обсуждалось с ними. Сама идея достаточно давно витала в воздухе, но в четверг они вместе с руководством лиги и федерации пришли к единому решению, что с финансовой точки зрения будет правильно остановить чемпионат в это время.

"Брюгге" лидирует с большим отрывом и с большой вероятностью они чемпионами и стали бы. Больше дискуссии о втором месте и еврокубках. Но клубы согласились, что "Гент" второй и играет квалификацию Лиги чемпионов.

Насчет вылета - решили, что никто не вылетает. В данный момент 16 клубов, но решили, что в следующем сезоне будет расширение до 18 команд. Две команды, которые между собой играли плей-офф за выход в элитный дивизион, обе выходят, - сказал Серебренников.