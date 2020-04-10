Семь бельгийских клубов не получили лицензии на следующий сезон

Некоторые клубы Бельгии не получили лицензии на сезон 2020/21. В список вошли "Стандард", "Остенде", "Мускрон", которые представляют высший бельгийский дивизион, а также "Руселаре", "Локерен", "Ломмел Юнайтед" и "Эксельсиор Виртон" из второго по силе дивизиона страны. Напомним, Бельгия первой в Европе завершила свой чемпионат – ее места в ЛЧ и ЛЕ под угрозой.

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Если бельгийский арбитражный спортивный суд не примет другого решения, то эти клубы приобретут статус любителей.

Это не обусловлено кризисом на фоне пандемии коронавируса. Все клубы не смогли доказать свою финансовую состоятельность на ближайший сезон, как отмечает HLN.