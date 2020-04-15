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Андерлехт возобновил тренировки

Бельгия
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Они будут добровольными

Андерлехт возобновил тренировки
Новина українською

Бельгийский "Андерлехт" возобновил тренировки, при этом клуб не объявлял об этом публично, сообщает Het Nieuwsblad.

Как пишет источник, тренерский штаб сделал тренировки добровольными, то есть футболисты могли не посещать их, если не чувствовали себя в безопасности. На такую добровольную тренировку пришли 20 футболистов.

Источник в клубе заявил, что все меры безопасности были соблюдены, санитарные нормы не нарушались, игроки занимались разделенными подгруппами, не контактировали друг с другом — только на дистанции.

При этом решение клуба подверглось резкой критике, поскольку угроза распространения коронавируса не уменьшается.

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В статье: Андерлехт Андерлехт (Бельгия)
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