Сегодня было официально принято решение о досрочном завершении чемпионата Бельгии. Об этом передает официальный сайт турнира.

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Победителем сезона был признан "Брюгге", в составе которого выступает Эдуард Соболь. Они опережали "Гент", в котором трое украинцев (Яремчук, Пластун и Безус) на 15 пунктов. Именно эти две команды получат право выступать в Лиге Чемпионов.

Вашему вниманию окончательная таблица завершенного сезона: