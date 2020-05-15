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Официально: Брюгге Соболя признан чемпионом Бельгии

Бельгия
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Трое украинцев стали вторыми

Официально: Брюгге Соболя признан чемпионом Бельгии
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Новина українською

Сегодня было официально принято решение о досрочном завершении чемпионата Бельгии. Об этом передает официальный сайт турнира.

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Победителем сезона был признан "Брюгге", в составе которого выступает Эдуард Соболь. Они опережали "Гент", в котором трое украинцев (Яремчук, Пластун и Безус) на 15 пунктов. Именно эти две команды получат право выступать в Лиге Чемпионов.

Вашему вниманию окончательная таблица завершенного сезона:

Официально: Брюгге Соболя признан чемпионом Бельгии - изображение 1

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Гент
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