Бельгия
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Официально: Брюгге Соболя признан чемпионом Бельгии
Трое украинцев стали вторыми
Сегодня было официально принято решение о досрочном завершении чемпионата Бельгии. Об этом передает официальный сайт турнира.
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Победителем сезона был признан "Брюгге", в составе которого выступает Эдуард Соболь. Они опережали "Гент", в котором трое украинцев (Яремчук, Пластун и Безус) на 15 пунктов. Именно эти две команды получат право выступать в Лиге Чемпионов.
WE ZIJN #KAMP16EN! pic.twitter.com/TjqpwEACMV— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020
Вашему вниманию окончательная таблица завершенного сезона:
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