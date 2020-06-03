20 млн евро: Брюгге выставил ценник на экс-хавбека Зари

"Брюгге" выставил ценник на хавбека команды Денниса Бонавентуре, который в свое время (с 2016 по 2017 год) поиграл в луганской "Заре".

В последнее время парня активно сватали в европейские топ-чемпионаты (особенно усердствовали итальянские СМИ с переходом в Серию А), однако потенциальным покупателям придется раскошелится.

Читайте также Вернидуб: Полгода Бонавентуре получал 20 000 грн

Так, по информации Voetbalprimeur, бельгийцы не собираются отпускать игрока дешевле 20 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии, который был завершен досрочно, нигериец сыграл в 33 поединках, забив 9 голов и сделав 2 результативные передачи.