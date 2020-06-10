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Экс-форвард Динамо Мбокани может стать одноклубником Яремчука

Бельгия
(1 голосов)

Сейчас им интересуется два клуба

Экс-форвард Динамо Мбокани может стать одноклубником Яремчука
UA-Футбол
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В прошлом сезоне бельгийского чемпионата Дьемерси Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. Очень вероятно, что он летом "Антверпен".

Его контракт истекает летом этого года. Как сообщает Foot RDC, сейчас в его услугах заинтересованы сразу два клуба - "Брюгге" и "Гент".

Вероятность трансфера приближает и факт отсутствия Мбокани на тренировках "Антверпена". Передается, что он изучает возможность перехода в новую команду.

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Отметим, что в "Генте" он может играть в нападении в паре с украинцем Романом Яремчуком.

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В статье: Брюгге Дьемерси Мбокани Гент Антверпен
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Источник:
Foot RDC
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