Экс-форвард Динамо Мбокани может стать одноклубником Яремчука

В прошлом сезоне бельгийского чемпионата Дьемерси Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. Очень вероятно, что он летом "Антверпен".

Его контракт истекает летом этого года. Как сообщает Foot RDC, сейчас в его услугах заинтересованы сразу два клуба - "Брюгге" и "Гент".

Вероятность трансфера приближает и факт отсутствия Мбокани на тренировках "Антверпена". Передается, что он изучает возможность перехода в новую команду.

Отметим, что в "Генте" он может играть в нападении в паре с украинцем Романом Яремчуком.