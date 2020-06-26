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Мбокани продлил контракт с Антверпеном

Бельгия
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Игрок проведет в бельгийском клубе ещё один год

Мбокани продлил контракт с Антверпеном
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани договорился о продлении контракта со своим нынешнем клубом "Антверпеном".

Прежнее трудовое соглашение истекало 30 июня, однако стороны приняли решение продлить его еще на год.

В сезоне-2019/20 34-летний Мбокани стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. Сообщалось об интересе к нему со стороны "Брюгге" и "Гента".

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В статье: Динамо (Киев) Дьемерси Мбокани
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