Мбокани продлил контракт с Антверпеном

Экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани договорился о продлении контракта со своим нынешнем клубом "Антверпеном".

Прежнее трудовое соглашение истекало 30 июня, однако стороны приняли решение продлить его еще на год.

В сезоне-2019/20 34-летний Мбокани стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. Сообщалось об интересе к нему со стороны "Брюгге" и "Гента".