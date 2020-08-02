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Команда Соболя проиграла финал Кубка Бельгии. Украинец сыграл не лучшим образом
Чемпионат Бельгии начнется 8 августа
В Бельгии, которая завершила национальный чемпионат из-за Covid-19 одной из первых в Европе, состоялся финал Кубка. В нем встречались чемпион страны "Брюгге" и "Антверпен", который финишировал четвертым.
Трофей в итоге достался номинальному андердогу – на 25-й минуте гол забил Лиор Рафаэлов, который в "Антверпен" перешел именно из "Брюгге". Надо отметить, что за спиной израильтянина в момент его результативного удара находился не кто иной, а Эдуард Соболь.
Украинец вышел в стартовом составе "Брюгге" на левом фланге обороны, был заменен на 72-й минуте. На 60-й минуте был предупрежден за подножку.
Добавим, что экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре, которым по слухам интересуются представители европейских топ-чемпионатов, остался в резерве.
Кубок Бельгии. Финал
"Брюгге" - "Антверпен" 0:1
Гол: Лиор Рафаэлов 25