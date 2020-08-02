Команда Соболя проиграла финал Кубка Бельгии. Украинец сыграл не лучшим образом

В Бельгии, которая завершила национальный чемпионат из-за Covid-19 одной из первых в Европе, состоялся финал Кубка. В нем встречались чемпион страны "Брюгге" и "Антверпен", который финишировал четвертым.

Трофей в итоге достался номинальному андердогу – на 25-й минуте гол забил Лиор Рафаэлов, который в "Антверпен" перешел именно из "Брюгге". Надо отметить, что за спиной израильтянина в момент его результативного удара находился не кто иной, а Эдуард Соболь.

Украинец вышел в стартовом составе "Брюгге" на левом фланге обороны, был заменен на 72-й минуте. На 60-й минуте был предупрежден за подножку.

Добавим, что экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре, которым по слухам интересуются представители европейских топ-чемпионатов, остался в резерве.

Кубок Бельгии. Финал

"Брюгге" - "Антверпен" 0:1

Гол: Лиор Рафаэлов 25