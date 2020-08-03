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Setanta Sports будет транслировать матчи чемпионата Бельгии

Бельгия
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Соболь, Яремчук, Безус, Мбокани и другие

Setanta Sports будет транслировать матчи чемпионата Бельгии
UA-Футбол
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В новом сезоне чемпионате Бельгии будет показан на телеканале Setanta Sports. Об этом сообщает их пресс-служба.

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Новый сезон стартует уже восьмого августа - в этот день сыграют матч "Брюгге" - "Шарлеруа". В 17:25 он будет показан на Setanta.

Отметим, что нынешний сезон бельгийской Лиги Жюпилье транслировался на телеканалах "Футбол 1/2/3".

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В статье: Роман Безус Бельгия Роман Яремчук Эдуард Соболь Дьемерси Мбокани Лига Жюпиле
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