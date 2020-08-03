Setanta Sports будет транслировать матчи чемпионата Бельгии

В новом сезоне чемпионате Бельгии будет показан на телеканале Setanta Sports. Об этом сообщает их пресс-служба.

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Новый сезон стартует уже восьмого августа - в этот день сыграют матч "Брюгге" - "Шарлеруа". В 17:25 он будет показан на Setanta.

Отметим, что нынешний сезон бельгийской Лиги Жюпилье транслировался на телеканалах "Футбол 1/2/3".