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Setanta Sports будет транслировать матчи чемпионата Бельгии
Соболь, Яремчук, Безус, Мбокани и другие
В новом сезоне чемпионате Бельгии будет показан на телеканале Setanta Sports. Об этом сообщает их пресс-служба.
Новый сезон стартует уже восьмого августа - в этот день сыграют матч "Брюгге" - "Шарлеруа". В 17:25 он будет показан на Setanta.
Шановні телеглядачі! З сезону 2020/2021 матчі Бельгійської Pro-League ексклюзивно на телеканалах Setanta Sports‼️ ⠀ Новий сезон в чемпіонаті Бельгії стартує вже 8-го серпня матчем Брюгге - Шарлеруа в прямому ефірі о 17:25 на телеканалі Setanta Sports+! ???? ⠀ ✅ Слідкуйте за нашими анонсами! ???? ⠀ #setantasports #чемпионатбельгии #TV #kyiv #live #ukraine #offtop
Отметим, что нынешний сезон бельгийской Лиги Жюпилье транслировался на телеканалах "Футбол 1/2/3".