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Сегодня стартует чемпионат Бельгии
Украинское представительство в лиге продолжает расти
Сегодня, 8 августа, стартует новый сезон чемпионат Бельгии.
Действующий чемпион страны "Брюгге", в котором выступает украинец Эдуард Соболь, в матче открытия примет "Шарлеруа".
Остальные поединки с участием команд украинских легионеров играют завтра. "Андерлехт" Богдана Михайличенко на выезде сыграет с "Мехеленом", а "Кортрейк" Евгения Макаренко примет "Васланд-Беверен".
"Гент" Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса начнет сезон с выезда к "Сент-Трюйдену".
Ранее сообщалось, что у Яремчука