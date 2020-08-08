Сегодня стартует чемпионат Бельгии

Сегодня, 8 августа, стартует новый сезон чемпионат Бельгии.

Действующий чемпион страны "Брюгге", в котором выступает украинец Эдуард Соболь, в матче открытия примет "Шарлеруа".

Остальные поединки с участием команд украинских легионеров играют завтра. "Андерлехт" Богдана Михайличенко на выезде сыграет с "Мехеленом", а "Кортрейк" Евгения Макаренко примет "Васланд-Беверен".

"Гент" Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса начнет сезон с выезда к "Сент-Трюйдену".