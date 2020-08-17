Компани завершил карьеру игрока и стал главным тренером Андерлехта

Бывший защитник английского "Манчестер Сити" Венсан Компани, который выступал за "Андерлехт" играющим тренером, завершил карьеру исполнителя и возглавил бельгийскую команду. Трудовой договор подписан на 4 года, как сообщает пресс-служба клуба. Сам Венсан отметил:

"Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, мне нужно на это 100% времени. Вот почему я завершил карьеру футболиста. Амбиции и голод остаются прежними. Я хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что "Андерлехт" может играть в современный футбол с хорошими результатами".

Компани – воспитанник "Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в 17 лет.