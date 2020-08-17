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Компани завершил карьеру игрока и стал главным тренером Андерлехта
Удачи, Венсан!
Бывший защитник английского "Манчестер Сити" Венсан Компани, который выступал за "Андерлехт" играющим тренером, завершил карьеру исполнителя и возглавил бельгийскую команду. Трудовой договор подписан на 4 года, как сообщает пресс-служба клуба. Сам Венсан отметил:
"Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, мне нужно на это 100% времени. Вот почему я завершил карьеру футболиста. Амбиции и голод остаются прежними. Я хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что "Андерлехт" может играть в современный футбол с хорошими результатами".
Компани – воспитанник "Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в 17 лет.
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