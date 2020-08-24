Обыгрывал Динамо в 1986-м: Гент Яремчука, Безуса и Пластуна возглавил опытный румынский тренер

Румынский специалист Ласло Болони возглавил бельгийский "Гент" – об этом сообщает официальный сайт "буйволов".

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67-летний тренер подписал трудовой договор с бельгийским грандом на 2 сезона. Ранее он стоял у руля "Нанси", сборной Румынии, "Спортинга", "Монако", "Стандарда", "ПАОКа" и "Атверпена". В бытность карьеры игрока Болони защищал цвета "Арматы" и "Стяуа".

Ласло играл в составе "армейцев" в матче за Суперкубок Европы 1986 года, когда "Стяуа" обыграл киевское "Динамо" Лобановского (1:0).

Напомним, ранее руководство "Гента" уволило Йесса Торупа. В бельгийском клубе выступают украинские футболисты: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.