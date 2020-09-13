Эдуард Соболь отметился вторым ассистом в сезоне

Украинский вингбек "Брюгге" Эдуард Соболь отдал голевую передачу в матче против "Васланд-Беверена" в 5-м туре чемпионата Бельгии.

Соболь вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Ассист оформил на 84-й минуте, исполнив отличный навес на Михаэла Крменчика.

Отметим, что со второго тура "Брюгге" перешел на схему 3-5-2, в которой украинец закрывает весь фланг. Это и позволяет Соболю быть более вовлеченным в атаке, что принесло свои плоды в виде второго ассиста 25-летнего игрока в 5 матчах чемпионата.

Чемпионат Бельгии, 5-й тур

Брюгге – Васланд-Беверен 4:1

Голы: Ванакен, 16 (пен), 39, Окереке, 50, Крменчик, 84 – Хейманс, 30