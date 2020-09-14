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Гент уволил главного тренера Болони после конфликта с Яремчуком

Бельгия
(1 голосов)

На посту главного тренера бельгийцев он провел 25 дней

Гент уволил главного тренера Болони после конфликта с Яремчуком
Новина українською

Наставник "Гента" Ласло Болони покинул пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

"Атмосфера внутри и вокруг коллектива делала невозможным дальнейшее сотрудничество", - сказано в заявлении.

Новым тренером назначен 38-летний Вим Де Декер, который ранее играл за "Гент", а в последнее время был помощнико Белени.

Румынский специалист проработал в бельгийском клубе только 25 дней. Под его руководством бельгийская команда выиграла один матч и дважды проиграла.

Напомним. что ранее у форварда сборной Украины Романа Яремука возник конфликт с Болони, что также могло стать одной из причин увольнения. Сначала украинец заявил, что недоволен уровнем игры команды, на что тренер ответил, что футболисту следует покинуть команду.

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После этого Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпена" (1:2). Болони объяснил это усталостью Романа после вызова в национальную сборную.

В чемпионате "Гент" идет на 16-м месте. Уже завтра, 15 сентября Гент начнет свои выступления в Лиге чемпионов. Соперником бельгийцев станет Рапид, начало матча в 21:00.

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В статье: Ласло Болони Роман Яремчук Гент (Бельгия) Гент
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Источник:
sportmagazine
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
14.09.2020 в 17:13
Не довго музика грала,недовго.
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Romerik (YNWA)
14.09.2020 в 17:04
Хаха. Ото завернули інтригу.. Я чекав що скоро хтось піде: або він або Яремчук, але ж не так скоро, за день до лч. Ну якщо завтра пацани з Яремчуком и и.о. тренером вийдуть і переможуть, то я буду аплодувати стоячи. Но як би там не було, але походу циган вже поїхав головою, так як старість не радість...
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Инспектор ( )
14.09.2020 в 17:02
Ласло-мадьяр
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