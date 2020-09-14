Гент уволил главного тренера Болони после конфликта с Яремчуком

Наставник "Гента" Ласло Болони покинул пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

"Атмосфера внутри и вокруг коллектива делала невозможным дальнейшее сотрудничество", - сказано в заявлении.

Новым тренером назначен 38-летний Вим Де Декер, который ранее играл за "Гент", а в последнее время был помощнико Белени.

Румынский специалист проработал в бельгийском клубе только 25 дней. Под его руководством бельгийская команда выиграла один матч и дважды проиграла.

Напомним. что ранее у форварда сборной Украины Романа Яремука возник конфликт с Болони, что также могло стать одной из причин увольнения. Сначала украинец заявил, что недоволен уровнем игры команды, на что тренер ответил, что футболисту следует покинуть команду.

После этого Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпена" (1:2). Болони объяснил это усталостью Романа после вызова в национальную сборную.

В чемпионате "Гент" идет на 16-м месте. Уже завтра, 15 сентября Гент начнет свои выступления в Лиге чемпионов. Соперником бельгийцев станет Рапид, начало матча в 21:00.