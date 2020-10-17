Гол и ассист Яремчука не помогли Генту избежать разгромного поражения

В рамках 9-го Лиги Жюпиле "Гент" на выезде разгромно проиграл "Серкль Брюгге". В стартовом составе гостей на этот поединок вышло два украинца: защитник Игорь Пластун и форвард Роман Яремчук. Украинский нападающий отметился забитым голом и отдал голевую передачу . "Гент" продолжает свое падение в турнирной таблице, после 9 туров бельгийская команда имеет в активе 9 очков и занимает 12 место.

9-й тур чемпионата Бельгии

Серкль Брюгге - Гент 5:2 (2:1, 3:1)

17 октября, 17.15, "Ян Брейдель"

Голы: 1:0 - 4 Кануте, 1:1 - 14 Ханче-Ольсен, 2:1 - 31, пенальти Хотич, 3:1 - 57 Угбо, 3:2 - 64, пенальти Яремчук, 4:2 - 78 Угбо, 5:2 - 82 Марселен.

"Серкль Брюгге" - Дидийон, Декостере, Таравель, Витиньо (Коррин, 71), Марселен, Мусаба (Ванхутт, 76), Кануте, Хотич (Леонарду, 59), Огга, Азар, Угбо.

"Гент" - Болат, Ханче-Ольсен, Пластун, Кастро-Монтес, Маррех (Дорш, 58), Букари, Кумс, Ньянгбо (Безус, 62), Мохаммади, Депуатр, Яремчук.