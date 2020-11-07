Макаренко сыграл в сумасшедшем матче с десятью голами

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Кортрейк" принимал "Беерсхот". Команды выдали голевую феерию и забили на двоих десять мячей!

Украинский хавбек хозяев Евгений Макаренко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Но увы, несмотря на большое обилие голов, игрок национальной сборной Украины не смог отметиться результативными действиями.

После 12 туров "Кортрейк" имеет в своем активе 16 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.

12-й тур, Лига Жюпиле

7 ноября, 17:15

"Кортрейк" - "Беерсхот" 5:5

Голы: Йонкхеере 1, Селемани 8, Мбойо 57, Гейе 68, Сэйнсбери 90 - Бурден 39, Хольцхаузер 49, Тиссаудали 50, Бурден 74, Франс 88