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Макаренко сыграл в сумасшедшем матче с десятью голами
Правда, сам украинец не смог записать на свой счет голевое действие
В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Кортрейк" принимал "Беерсхот". Команды выдали голевую феерию и забили на двоих десять мячей!
Украинский хавбек хозяев Евгений Макаренко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Но увы, несмотря на большое обилие голов, игрок национальной сборной Украины не смог отметиться результативными действиями.
После 12 туров "Кортрейк" имеет в своем активе 16 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.
12-й тур, Лига Жюпиле
7 ноября, 17:15
"Кортрейк" - "Беерсхот" 5:5
Голы: Йонкхеере 1, Селемани 8, Мбойо 57, Гейе 68, Сэйнсбери 90 - Бурден 39, Хольцхаузер 49, Тиссаудали 50, Бурден 74, Франс 88
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