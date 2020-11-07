  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Макаренко сыграл в сумасшедшем матче с десятью голами
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макаренко сыграл в сумасшедшем матче с десятью голами

Бельгия
(1 голосов)

Правда, сам украинец не смог записать на свой счет голевое действие

Макаренко сыграл в сумасшедшем матче с десятью голами
Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Кортрейк" принимал "Беерсхот". Команды выдали голевую феерию и забили на двоих десять мячей!

Украинский хавбек хозяев Евгений Макаренко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Но увы, несмотря на большое обилие голов, игрок национальной сборной Украины не смог отметиться результативными действиями.

После 12 туров "Кортрейк" имеет в своем активе 16 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.

12-й тур, Лига Жюпиле

7 ноября, 17:15

"Кортрейк" - "Беерсхот" 5:5

Голы: Йонкхеере 1, Селемани 8, Мбойо 57, Гейе 68, Сэйнсбери 90 - Бурден 39, Хольцхаузер 49, Тиссаудали 50, Бурден 74, Франс 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Макаренко Жерминаль Беерсхот (Бельгия) Чемпионат Бельгии Кортрейк (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...