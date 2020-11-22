Голкипер Стандарда забил гол на 96-й минуте и спас для команды ничью в игре с Эйпеном

Голкипер "Стандарда" Арно Бодар вырвал ничью для своей команды в матче с "Эйпеном" (2:2) во вчерашнем матче чемпионата Бельгии.

22-летний вратарь подключился к атаке на 90+6 минуте и умудрился сравнять счёт в игре точным ударом с ближней дистанции.

HELD | Doelman Arnaud Bodart bezorgde @standard_rscl nog een punt met een late gelijkmaker in blessuretijd! ❤️#STAEUP pic.twitter.com/o6sUNaqRk6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2020

Кроме того, Бодар по ходу матча также совершил 3 сейва.

После 13-ти туров "Стандард" отстаёт от лидирующего "Брюгге" на 3 очка.