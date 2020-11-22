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Голкипер Стандарда забил гол на 96-й минуте и спас для команды ничью в игре с Эйпеном

Бельгия
(1 голосов)

Арно Бодар запомнит этот вечер надолго

Голкипер Стандарда забил гол на 96-й минуте и спас для команды ничью в игре с Эйпеном
Новина українською

Голкипер "Стандарда" Арно Бодар вырвал ничью для своей команды в матче с "Эйпеном" (2:2) во вчерашнем матче чемпионата Бельгии.

22-летний вратарь подключился к атаке на 90+6 минуте и умудрился сравнять счёт в игре точным ударом с ближней дистанции.

Кроме того, Бодар по ходу матча также совершил 3 сейва.

После 13-ти туров "Стандард" отстаёт от лидирующего "Брюгге" на 3 очка.

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В статье: Стандарт
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