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Голкипер Стандарда забил гол на 96-й минуте и спас для команды ничью в игре с Эйпеном
Арно Бодар запомнит этот вечер надолго
Голкипер "Стандарда" Арно Бодар вырвал ничью для своей команды в матче с "Эйпеном" (2:2) во вчерашнем матче чемпионата Бельгии.
22-летний вратарь подключился к атаке на 90+6 минуте и умудрился сравнять счёт в игре точным ударом с ближней дистанции.
HELD | Doelman Arnaud Bodart bezorgde @standard_rscl nog een punt met een late gelijkmaker in blessuretijd! ❤️#STAEUP pic.twitter.com/o6sUNaqRk6— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2020
Кроме того, Бодар по ходу матча также совершил 3 сейва.
После 13-ти туров "Стандард" отстаёт от лидирующего "Брюгге" на 3 очка.
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