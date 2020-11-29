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Гент разгромно проигрывает дома и продолжает падение в чемпионате

Бельгия
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Среди украинцев против "Зюлте-Варегема" сыграл только Безус

Гент разгромно проигрывает дома и продолжает падение в чемпионате
Новина українською

"Гент" проводит текущий сезон очень нестабильно, и после поражения на неделе в Лиге Европы от "Црвены Звезды" последовал проигрыш в матче 14-го тура бельгийской Про-Лиги от"Зюлте-Варегему" со счетом 0:3.

Среди украинских игроков хозяев участие в матче принял только атакующий полузащитник Роман Безус - футболист сборной Украины провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве на франзцуского хавбека Элиша Овусу.

Форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун не попали в заявку "Гента" на этот поединок.

После 14-ти туров Лиги Жюпиле команда Вим де Деккера имеет в своем активе 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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В статье: Роман Безус Зюлте-Варегем Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии
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