Гент разгромно проигрывает дома и продолжает падение в чемпионате

"Гент" проводит текущий сезон очень нестабильно, и после поражения на неделе в Лиге Европы от "Црвены Звезды" последовал проигрыш в матче 14-го тура бельгийской Про-Лиги от"Зюлте-Варегему" со счетом 0:3.

Среди украинских игроков хозяев участие в матче принял только атакующий полузащитник Роман Безус - футболист сборной Украины провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве на франзцуского хавбека Элиша Овусу.

Форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун не попали в заявку "Гента" на этот поединок.

После 14-ти туров Лиги Жюпиле команда Вим де Деккера имеет в своем активе 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.