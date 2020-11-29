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Гент разгромно проигрывает дома и продолжает падение в чемпионате
Среди украинцев против "Зюлте-Варегема" сыграл только Безус
"Гент" проводит текущий сезон очень нестабильно, и после
Среди украинских игроков хозяев участие в матче принял только атакующий полузащитник Роман Безус - футболист сборной Украины провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве на франзцуского хавбека Элиша Овусу.
Форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун не попали в заявку "Гента" на этот поединок.
После 14-ти туров Лиги Жюпиле команда Вим де Деккера имеет в своем активе 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
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