Украинская троица осталась без тренера. Вим де Деккер уволен с поста главного тренера Гента

Наставник "Гента" Вим де Деккер уволен с занимаемой должности.

Руководство приняло такое решение после очередного поражения команды в Л иге Европы – дома от "Слована" (1:2).

После пяти туров в Лиге Европы "Гент" не набрал ни одного очка. В чемпионате Бельгии команда после 14 туров идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Напомним, что 38-летний Де Деккер возглавил команду в середине сентября, сменив на этом посту Ласло Болони.