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Украинская троица осталась без тренера. Вим де Деккер уволен с поста главного тренера Гента
Команда продолжает валиться в чемпионате и Лиге Европы
Наставник "Гента" Вим де Деккер уволен с занимаемой должности.
Руководство приняло такое решение после очередного поражения команды в Л
После пяти туров в Лиге Европы "Гент" не набрал ни одного очка. В чемпионате Бельгии команда после 14 туров идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.
Напомним, что 38-летний Де Деккер возглавил команду в середине сентября, сменив на этом посту Ласло Болони.
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Источник:Гент
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