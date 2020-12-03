  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Украинская троица осталась без тренера. Вим де Деккер уволен с поста главного тренера Гента
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская троица осталась без тренера. Вим де Деккер уволен с поста главного тренера Гента

Бельгия
(1 голосов)

Команда продолжает валиться в чемпионате и Лиге Европы

Украинская троица осталась без тренера. Вим де Деккер уволен с поста главного тренера Гента
Новина українською

Наставник "Гента" Вим де Деккер уволен с занимаемой должности.

Руководство приняло такое решение после очередного поражения команды в Лиге Европы – дома от "Слована" (1:2).

После пяти туров в Лиге Европы "Гент" не набрал ни одного очка. В чемпионате Бельгии команда после 14 туров идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Напомним, что 38-летний Де Деккер возглавил команду в середине сентября, сменив на этом посту Ласло Болони.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гент Вим де Деккер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Гент

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...